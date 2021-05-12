Политологи назвали причины появления биолабораторий США около России

Москва, 12 мая. Появление биолабораторий США около границ России связано с бедностью принимающих стран. Такое мнение выразили политические эксперты.

Первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов рассказал об активизации биологических лабораторий вблизи границ России. По его словам, страны ведут исследования, в основном военного толка.

Политолог Марат Баширов считает, что главной причиной появления подобных центров стала бедность принимающих сторон. При этом люди используются как расходный материал. Эксперт привел в пример Грузию, на территории которой деятельность ведут 11 таких лабораторий.

Его коллега Алексей Мухин уверен, что даже простое изучение славянского генотипа является проблемой. Получение информации о слабых местах народа можно расценивать как угрозу национальной безопасности. Мухин добавил, что подобные исследования начались в нацистской Германии. Сейчас США продолжили эксперименты у границ России, передает Life.

Ранее в МИД РФ заявили, что между Россией и США не было прямых контактов по Арктике при администрации американского президента Джозефа Байдена.