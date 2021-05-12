«Союзмульфильм» купил детский канал «Мультиландия»

Москва, 12 мая. Студия «Союзмультфильм» приобрела детский телеканал «Мультиландия», чтобы получить новые возможности для показа своего контента.

В ближайшие годы «Союзмультфильм» намерен развиваться в сторону медиахолдинга. Приобретение детского канала как раз является частью этой стратегии.

«ООО «Союзмультфильм» заключило сделку по приобретению телеканала «Мультиландия»», — рассказали ТАСС в пресс-службе студии.

Гендиректор ООО «Союзмультфильм» и председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что «Мультиландию» выбрали в связи с высокими показателями просмотра канала. Она добавила, что покупка тематического телеканала — необходимый шаг с репутационной точки зрения.

«Союзмультфильм» установил рекорд в 2020 году. В студии похвастались, что выпустили огромные объемы анимации.