Популярность ипотеки на загородную недвижимость выросла в 3,5 раза

Москва, 12 мая. Спрос на ипотечные кредиты для покупки загородной недвижимости за январь-апрель 2021 года выросла в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Сбербанк.

По данным банка, за первые четыре месяца текущего года его клиенты оформили более 2,5 тысячи кредитов. Год назад за аналогичный период за ипотекой для покупки загородного жилья в кредитную организацию обратились 724 раза.

При этом объем выданных ссуд увеличился в четыре раза. За первые месяцы 2020 года Сбербанк одобрил заявки на 1,8 млрд рублей, а в этом году — на 7,9 млрд рублей. Как уточняется, больше всего кредитов на загородную недвижимость брали в Московской области, Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Риелтор Алексей Силантьев ранее рассказал ФАН, что ипотечные ставки в России могут на время вырасти. При этом в долгосрочной перспективе проценты по жилищным кредитам будут снижаться, уверен эксперт.