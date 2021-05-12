Транспортный каркас скоростных магистралей выводит Петербург в мировой топ мегаполисов

Санкт-Петербург — второй по величине и по значимости город России — имеет все шансы ворваться в премьер-лигу мировых мегаполисов. Этому содействует развитие сети современных магистралей, которые избавят исторический центр Северной столицы от автомобильных пробок. А это не только позволит сделать комфортнее жизнь горожан, но и улучшит экологическую обстановку.

Разгрузка исторического центра в условиях роста числа автомобилей и интенсивности движения невозможна без формирования системы магистралей скоростного и непрерывного движения. Соответствующий проект лег в основу перспективного транспортного каркаса города и нашел отражение в действующем генеральном плане Санкт-Петербурга.

Транспортный каркас скоростных магистралей в перспективе будет включать в себя несколько современных автотрасс: Кольцевую автодорогу, которая строилась еще вместе с Комплексом защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС); Западный скоростной диаметр (ЗСД) и, наконец, Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). Проект строительства ШМСД намечен к реализации уже в ближайшее время.

Невские Новости / Алексей Борисов

Благодаря авторитету губернатора Петербурга Александра Беглова на строительство будут выделены в том числе деньги федерального центра.

Недавно стало известно, что к ШМСД вскоре подключат ЗСД. Летом прошлого года проект строительства участка подключения внутригородской платной автодороги и трассы, которая пройдет в обход центральных районов Петербурга, одобрили в Главгосэкспертизе России.

Комментируя ФАН новые инфраструктурные проекты Петербурга, политолог Марат Баширов отметил, что развитие транспортного каркаса скоростных магистралей создаст более удобную и современную инфраструктуру Петербурга.

«Да, это еще и имиджевый проект, но, на мой взгляд, тут важнее удобство горожан», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что вся дорожная инфраструктура больших городов планировалась еще в прошлом и позапрошлом веках и Петербург, который изначально строился как столица, давно все эти планы перерос.

«Мы живем не в реалиях прошлого и позапрошлого веков, а в современном мире, когда количество транспорта увеличилось кратно, что создает для такого города, как Петербург, серьезные проблемы, с которыми, наконец, появился шанс справиться», — подчеркнул Баширов.

По его словам, любые объездные пути и вылетные магистрали серьезно улучшают и условия жизни горожан, и экологическую обстановку в большом городе, что видно на примере Москвы.

«Хорошо, что руководство Петербурга пошло по этому пути. Новый проект поможет снизить трафик в центре города, а это значит — жизнь в Северной столице станет комфортнее», — отметил эксперт.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Что такое Широтная магистраль скоростного движения

ШМСД — это проектируемая шестиполосная автомобильная дорога протяженностью 27,4 км. Трасса пройдет по территории Петербурга и Ленинградской области от Западного скоростного диаметра (ЗСД) через промышленный пояс Южной планировочной зоны вдоль Северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральной трассе «Кола».

Трасса будет включать в себя новый мост через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц вблизи Финляндского железнодорожного моста. Новая переправа поможет связать районы, расположенные на разных берегах Невы, а сама магистраль обеспечит обход центральных районов Петербурга и устойчивую связь восточной части Южной планировочной зоны с северными районами, одновременно более грамотно распределив движение по радиальным направлениям.

Запланировано строительство транспортных развязок, которые обеспечат связь проектируемой дороги с ЗСД, с Витебским проспектом и с перспективной транспортной развязкой с Новоизмайловским проспектом. Новый участок пройдет по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов Петербурга. Подключение запланировано севернее развязки с Благодатной улицей. Между Заставской улицей и Лиговским проспектом будет организован новый створ Витебского проспекта с путепроводом через железнодорожные пути. Запланирована реконструкция продолжающей Витебский проспект Воздухоплавательной улицы.

Развязка с Витебским проспектом обеспечит удобную связь центральных районов города с ЗСД, а также последующий выезд на кольцевую автодорогу. Для пешеходов будет построен надземный переход.

Застройщик — АО «Западный скоростной диаметр». Деньги выделяют город, федеральный центр, а также частные инвесторы.

Эксперты положительно оценивают проект ШМСД. Многие отмечают важную роль губернатора Петербурга Александра Беглова в «пробивании» федерального финансирования для этого амбициозного проекта.