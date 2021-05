В США девять штатов прекратят выплачивать материальную помощь безработным

Вашингтон, 12 мая. Власти девяти штатов Америки заявили, что перестанут участвовать в программе помощи безработным. Это Теннесси, Алабама, Арканзас, Айова, Миссисипи, Миссури, Монтана, Северная Дакота и Южная Каролина, сообщил USA Today.

At least nine states have announced that they will be ending participation in unemployment assistance programs. Here are their reasons. https://t.co/wyGwtiwG1H — USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 12, 2021

Теннесси, Айова и Миссури 11 мая присоединились к списку штатов, которые отменяют льготы для безработных. По мнению властей, дополнительная выплата в 300 долларов отбивает у людей желание искать работу, в то время как работодатели жалуются на дефицит кадров после пандемии.

«Федеральные программы пособий по безработице первоначально оказывали жителям Айовы важную помощь, когда началась пандемия. Но теперь, когда наши предприятия и школы вновь открылись, эти выплаты отбивают у людей охоту возвращаться на работу», — объяснил свое решение губернатор штата Айова Ким Рейнольдс.

Глава Миссури Майк Парсон отметил, что бизнес в штате «изо всех сил пытается» заполнить рабочие места, и сокращение федеральной программы должно помочь вернуть людей.

«Продолжение этих программ только усугубляет кадровые проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Пришло время покончить с этими программами, которые стимулировали людей держаться подальше от работы», — подчеркнул он.

JEFFERSON CITY, Mo. — Gov. Mike Parson on Tuesday announced the state is cutting off all federal pandemic unemployment benefits in an attempt to push people back to work. https://t.co/1abACvgTak — News-Press NOW (@newspressnow) May 11, 2021

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз также рассказал, что пришел к этому решению после встречи с бизнес-сообществом штата.

«Мне стало ясно, что мы не сможем добиться полного восстановления экономики, пока не получим тысячи свободных рабочих мест в нашем штате», — заявил он.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назвал пособия «опасными» для восстановления экономики.

Это Байден виноват

В начале мая сразу несколько известных республиканцев раскритиковали президента США Джозефа Байдена из-за продолжающихся выплат безработным. По мнению чиновников, дополнительные пособия только усугубляют ситуацию с кадровым голодом и «поощряют» нежелание трудоустраиваться.

«Даже после сегодняшнего отчета об ужасных рабочих местах демократы хотят поднять вам налоги, чтобы продолжать платить людям за то, чтобы они не приходили на работу. Никто из тех, кто живет в реальном мире, не удивлен, что безработица растет», — написал у себя в Twitter сенатор Майкл Рули.