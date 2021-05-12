Дизайнера Анику Керимову обвинили в попытке пропиариться на имени Вячеслава Зайцева

Москва, 12 мая. Личный помощник модельера Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов прокомментировал планы дизайнера Аники Керимовой выкупить дом моды кутюрье.

Керимова заявила, что давно знакома с Зайцевым, и модельер повлиял на ее профессиональное развитие. По словам дизайнера, дом моды кутюрье накопил большие долги, поэтому она готова выкупить его, чтобы спасти. Керимова также подчеркнула, что планирует работать вместе с сыном модельера Егором Зайцевым.

«Я выяснял финансовое положение этой дамы. И могу сказать, что, как минимум, оно удручающе. Она не то что двухмиллиардное здание дома моды, она свою квартиру в Апрелевке выкупить не может», — высказался об этой ситуации помощник Зайцева.

По словам Ахмедова, ни сам кутюрье, ни его сын не знакомы с Керимовой. Кроме того, все долги Дома моды Вячеслава Зайцева уже погашены, отметил помощник модельера.

«Это люди из той же самой категории, что пиарятся на имени Вячеслава Михайловича. Очередной вброс, чтобы заявить о себе», — обвинил Керимову Ахмедов в комментарии «Телепрограмме».

Вячеслав Зайцев, страдающий от болезни Паркинсона, ранее оказался в центре скандала с семьей Гарафутдиновых, снимающей его на видео для соцсетей. Юморист Максим Галкин возмутился публикацией роликов с тяжелобольным кутюрье.