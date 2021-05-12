Полиция задержала жителя Кирова, который сбросил ребенка с пятого этажа

Киров, 12 мая. Полицейские задержали местного жителя. По данным источника ФАН, он может быть причастен к убийству полуторагодовалого ребенка.

Правоохранители считают, что пьяный гражданин совершил преступление 11 мая. Мужчина был в квартире в Октябрьском районе Кирова. В помещении находился полуторагодовалый ребенок его знакомой.

Злоумышленник схватил малыша и сбросил с балкона пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался. Предполагаемому преступнику грозит уголовное наказание.

На Камчатке предстанет перед судом 36-летний мужчина. Правоохранители считают, что по его вине из окна упал и погиб ребенок, сообщал ФАН.