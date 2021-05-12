Руководство S7 не планирует бонусные программы для пассажиров с прививками от COVID-19

Москва, 12 мая. Авиакомпания S7 не планирует вводить бонусные программы для пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса, рассказали в пресс-службе организации.

S7 Airlines не планирует участвовать в различных бонусных программах. Также не ожидается запуска собственных инициатив по начислению миль и иных бонусов тем пассажирам, которые получили прививки от коронавируса SARS-CoV-2, сказано в заявлении.

Таким образом в компании не подтвердили сведений о подобных программах. Известно, что общественники обратились к главе Минтранса РФ с просьбой рекомендовать авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями вакцинированных туристов.