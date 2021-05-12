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Руководство S7 не планирует бонусные программы для пассажиров с прививками от COVID-19

  /   Обновлено: 12 мая 2021 12:54
Общество
Руководство S7 не планирует бонусные программы для пассажиров с прививками от COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 12 мая. Авиакомпания S7 не планирует вводить бонусные программы для пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса, рассказали в пресс-службе организации.

S7 Airlines не планирует участвовать в различных бонусных программах. Также не ожидается запуска собственных инициатив по начислению миль и иных бонусов тем пассажирам, которые получили прививки от коронавируса SARS-CoV-2, сказано в заявлении.

Таким образом в компании не подтвердили сведений о подобных программах. Известно, что общественники обратились к главе Минтранса РФ с просьбой рекомендовать авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями вакцинированных туристов.

s7 коронавирус бонусная программа
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