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Родственникам погибших в школе Казани направят средства до конца дня

Экономика
Родственникам погибших в школе Казани направят средства до конца дня
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Казань, 12 мая. Выплаты семьям погибших в результате стрельбы в школе будут произведены до конца дня, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, сумма выплаты составит 1 млн рублей. Денежные средства будут направлены в равных частях для каждого члена семьи, передает ТАСС.

«Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и планируем, что сегодня к концу дня выплаты в 1 млн рублей на погибшего будут произведены», — добавила министр.

Выплаты пострадавшим с тяжелыми ранениями в размере 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей для получивших легкие повреждения будут произведены позже, когда будет установлен размер вреда здоровью. В настоящее время психологи продолжают работать с учениками восьмого класса. В результате нападения пострадали 23 человека. Шесть школьников находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня жители Татарстана прощаются с жертвами трагедии в городской гимназии №175.

стрельба школа выплаты
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