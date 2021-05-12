«Красный Крест»: чем живет движение в России и в чем его ценность для общества

Российский Красный Крест был основан 15 мая 1867 года. Вот уже на протяжении 154 лет организация оказывает помощь нуждающимся в ней людям. В разговоре с ФАН специалист по внешним коммуникациям в программе «Первая помощь и реагирование на ЧС» Санкт-Петербургского регионального отделения РКК Юлия Саванец рассказала, чем живет движение и как отразился коронавирусный год на его работе.

Издержки коронавирусного года

Без сомнения, прошлый год, омраченный пандемией коронавируса, стал настоящим испытанием как для граждан, так и для всех организаций. Российский Красный Крест не стал исключением.

«Этот год поставил перед нами новые вызовы, создал непредвиденные сложности, как и для всех гуманитарных и не только организаций в России и по всему миру. С одной стороны, мы не смогли реализовать то, что планировали. С другой — получилось выступить организацией, помогающей людям по тем направлениям, в которых мы раньше не работали», — отметила собеседница ФАН.

С марта 2020 года все программы РКК пришлось приостановить. Все силы были брошены на реализацию «Программы реагирования на ситуацию с пандемией COVID-19». Проводились мероприятия, связанные с доставкой продуктов пожилым людям, лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, активно работала горячая линия Российского Красного Креста. Она работает и по сей день.

Пресс-служба Российского Красного Креста / Пресс-служба российского красного креста

Лишь в августе большая часть программ РКК возобновила работу в полном объеме, в частности началась реализация проекта «Вместе мы можем помочь».

«Мы готовили инструкторов, волонтеров из регионов по программам первой помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы они уже у себя вели такие курсы, помогали создавать команды волонтеров, которые способны реагировать на ЧС», — рассказывает Саванец.

Российский Красный Крест восстановил работу по регулярным мероприятиям — юридическим консультациям для мигрантов и беженцев, обучающим программам первой помощи для населения, наладилась работа детского центра.

Новые знакомства

Несмотря на тяжесть коронавирусного периода, были в этом времени и положительные моменты для Российского Красного Креста. Как отметила сама Юлия Саванец, движение пополнилось новыми лицами и партнерами.

«Период пандемии характеризовался приходом большого количества новых людей, новых волонтеров, которые хотели помочь. И они решили реализовать в себе эту потребность — помогать людям — именно в рядах Красного Креста», — говорит представитель РКК в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Российского Красного Креста / Пресс-служба российского красного креста

Приток добровольцев был для благотворительной организации приятным фактором. Кто-то остался даже после окончания реагирования на пандемию COVID-19. Кроме того, появились и новые партнеры.

«Мы сотрудничали по передаче гуманитарной помощи, средств индивидуальной защиты. В частности, компания EPAM внесла значительное пожертвование на приобретение гуманитарной помощи и СИЗ, а также для приобретения планшетов школьникам, чтобы те могли учиться удаленно», — рассказывает Саванец.

Двери РКК открыты для всех

В рядах Российского Красного Креста действует регулярный набор волонтеров в программу первой помощи и реагирования на ЧС. Только на период пандемии коронавируса привлечение добровольцев было приостановлено — теперь же двери для желающих помочь вновь открыты.

«Участвуя в этой программе, волонтеры могут стать инструкторами и преподавать первую помощь в дальнейшем. Также они могут стать теми, кто непосредственно оказывает первую помощь на дежурствах. Мы активно дежурим на массовых мероприятиях», — говорит представитель РКК.

Пресс-служба Российского Красного Креста / Пресс-служба российского красного креста

В программу первой помощи и реагирования на ЧС добровольцы принимаются по достижению 18-летнего возраста. Несовершеннолетние волонтеры могут пройти обучение по программе, однако оказывать помощь смогут в ограниченном режиме. Но для них есть альтернатива.

«На мероприятия нужны все-таки совершеннолетние добровольцы. Подростки в этой программе не работают, но у нас есть детский центр. Там среди добровольцев есть ребята-школьники, они помогают более младшим своим товарищам готовиться по школьным предметам», — сообщает Саванец.

Вектор развития

Совсем недавно российское движение Красного Креста сменило своего председателя — им стал исполнительный директор РКК Павел Савчук. На данный момент в приоритетах развития организации — программы первой помощи, социальной помощи, борьба с негативными явлениями и заболеваниями, подготовка региональных отделений к реагированию на ЧС. Немаловажным остается и создание складов с гуманитарным резервом на случай чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба Российского Красного Креста / Пресс-служба российского красного креста

«В Санкт-Петербурге активно развивается программа «Первая помощь и реагирование на ЧС». Здесь мы как раз попадаем под общий тренд, озвученный новым председателем. Сейчас мы будем заниматься развитием уже существующих программ. Большое внимание уделим плодотворной работе с регионами. Надеемся, что у нас все получится и будет не только сильное региональное отделение в Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном ФО. Будем совместно работать на благо безопасности и популяризации первой помощи», — подытожила собеседница ФАН.

Ранее Сбербанк открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Перечислить средства можно через приложение «Сбербанк Онлайн», терминалы, офисы банка и банкоматы. Комиссия не взимается.