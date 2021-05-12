Путин и Эрдоган обсудили по телефону напряженную обстановку в Палестине

Анкара, 12 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы Турции.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта на границе сектора Газа началась 9 мая. За несколько дней из этого района по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. Порядка 200 ракет упали на территории палестинского анклава. В результате обстрелов погибли пять человек.

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение ситуации в Палестине.

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», — говорится в сообщении.

Эрдоган также добавил, что Совбез ООН должен вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.