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В России создадут мощный «санитарный щит». События дня

  /   Обновлено: 12 мая 2021 14:19
Общество
В России создадут мощный «санитарный щит». События дня
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Мишустин заявил о создании мощного «санитарного щита» в России

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», сообщил Михаил Мишустин.
«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного», — заявил он в своем выступлении в Госдуме.
Российский премьер-министр поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы. Напомним, 21 апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что стране необходим «мощный и надежный щит», который при потенциальном появлении новой инфекции позволит за четыре дня разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную вакцину. Почти сразу в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор уже разработал соответствующую стратегию. Система включает четыре проекта в области внедрения новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз, а также ускорения массового тестирования и вакцинации. Предполагается, что в текущем году для быстрого создания вакцин должны спроектировать четыре технологические платформы.

Пресс-секретаря посольства США высылают из России

Создание мощного «санитарного щита» в России. События дня
wikimedia.org  / NVO / CC BY-SA 3.0

Как стало известно, из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг властей США. Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году: тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приемах.

Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия

Создание мощного «санитарного щита» в России. События дня
pixabay.com  / 

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. В частности, изменения в правилах коснутся россиян с двумя и более погашенными судимостями, а также лиц, которые подвергались административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения. В первом чтении законопроект может быть рассмотрен Госдумой 18 мая. Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после трагедии в казанской школе.

Испания возобновила выдачу виз россиянам

Создание мощного «санитарного щита» в России. События дня
wikipedia.org  / logopop / CC BY-SA 3.0

С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновляет выдачу Шенгенских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте учреждения. Речь идет о визах категории C. Желающим оформить документ необходимо обращаться в испанский визовый центр по предварительной записи. Подать заявку с 12 мая могут те, у кого уже была виза сроком на 2, 3 и 5 лет, а также родственники граждан Евросоюза и собственники недвижимости в Испании. С 1 июня обратиться с заявлением смогут также владельцы предыдущих виз со сроком действия не менее одного года. Документы будут открываться с датой не раньше 1 июня. Отметим, что в Испании продолжают действовать ограничения на поездки в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, обладателей виз не пустят в страну до снятия запрета на въезд.

 

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