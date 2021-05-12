В России создадут мощный «санитарный щит». События дня

Мишустин заявил о создании мощного «санитарного щита» в России Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», сообщил Михаил Мишустин. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного», — заявил он в своем выступлении в Госдуме. Российский премьер-министр поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы. Напомним, 21 апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что стране необходим «мощный и надежный щит», который при потенциальном появлении новой инфекции позволит за четыре дня разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную вакцину. Почти сразу в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор уже разработал соответствующую стратегию. Система включает четыре проекта в области внедрения новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз, а также ускорения массового тестирования и вакцинации. Предполагается, что в текущем году для быстрого создания вакцин должны спроектировать четыре технологические платформы.

Пресс-секретаря посольства США высылают из России wikimedia.org / NVO / CC BY-SA 3.0 Как стало известно, из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг властей США. Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году: тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приемах.

Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия pixabay.com / Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. В частности, изменения в правилах коснутся россиян с двумя и более погашенными судимостями, а также лиц, которые подвергались административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения. В первом чтении законопроект может быть рассмотрен Госдумой 18 мая. Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после трагедии в казанской школе.