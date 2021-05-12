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Геннадий Хазанов рассказал, чем его покорила будущая супруга при первой встрече

Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов рассказал, чем его покорила будущая супруга при первой встрече
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 мая. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» признался в любви своей жене Злате, с которой счастлив в браке уже более пятидесяти лет.

В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым звезда эстрады с юмором отметил, что не знает, как все эти годы его терпит жена. По словам Хазанова, супруга Злата заслужила почетную награду — «за терпение».

С женой артист познакомился в студии «Нашего дома», куда она пришла работать помощником режиссера. Актер признается, что будущая супруга покорила его при первой же встрече. В перерыве между съемками девушка предложила Хазанову большой кусок арбуза.

По словам артиста, он сразу подумал, что ему необходимо познакомится поближе с Златой. Ведь «не каждый день тебе приносят такие куски арбуза», отметил звезда эстрады.

«А потом она пришила мне пуговицу. Я понял, что нельзя ее упускать. Она всегда была на моей стороне, хотя у нас не клеились отношения с тещей», — признался актер.

Свадьба состоялась в 1970 году, а через четыре года у супругов родилась единственная дочь Алиса. По словам артиста, наследница росла очень независимой и самодостаточной. Она поступила в хореографическое училище, а после выпуска пошла по стопам отца — стала сниматься в кино.

Геннадий Хазанов в интервью Корчевникову признался, что не поддерживает отношения со сводными братьями. Причиной тому, в числе прочего, стали обвинения, высказанные одним из родственников в адрес матери звезды.

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Все новости / Шоу-бизнес / Геннадий Хазанов рассказал, чем его покорила будущая супруга при первой встрече
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