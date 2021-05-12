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Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители
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Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители

Общество
Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 

Канал Fox German назвал дату показа российского сериала «Перевал Дятлова», права на который ранее купило немецкое подразделение компании Walt Disney, сообщает ФАН.

Первую серию немецкие зрители увидят 5 июня в 21:00 по местному времени, уточнило издание DWDL.de.

После прямой трансляции на Fox, серии будут доступны также на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket (в Германии) и Sky X (в Австрии), в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV.

«Перевал Дятлова» — один из первых российских сериалов, которые будут показаны по немецкому телевидению, — сказал вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик. — Его премьера состоится на премиум Pay-TV канале FOX, в вечерний прайм-тайм».

По его словам, в это время данный канал обычно показывает такие американские хиты, как The Walking Dead («Ходячие мертвецы»), American Horror Story («Американская история ужасов») и Shameless («Бесстыжие»), а также лучшие европейские сериалы — False Flag («Под чужим флагом») или Alive and Kicking («Шустрые ребята»).

«Это очень престижный тайм-слот, в который Fox может поставить исключительно сериал высочайшего уровня», — заявил Годик.

Сериал «Перевал Дятлова» производства компании 1-2-3 Production рассказывает о драматических событиях зимы 1959 года, когда группа опытных советских туристов отправились в лыжный поход из Свердловска по горам Северного Урала.

Безымянный перевал горы Холатчахль стал их последним пристанищем — все участники похода погибли страшной смертью. Точная причина гибели неизвестна до сих пор, поэтому версий произошедшего существует очень много.

Именно их постепенно раскрывает вымышленный персонаж истории — агент КГБ Олег Костин (его играет Петр Федоров), который прибыл на место событий для секретного расследования…

Режиссерами восьмисерийного проекта выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Осенью 2020-го «Перевал Дятлова» с невероятным успехом прошел в эфире телеканала ТНТ.

Неслучайно он был назван кинокритиками лучшим сериалом прошлого года (по опросу одного из отечественных сайтов о кинематографе), а также вошел в топы лучших сериалов-2020 на многих других сайтах и площадках.

Ранее стало известно, что во втором сезоне еще одного российского сериала, ставшего популярным на Западе, — «Эпидемия» — снимется актер Юрий Борисов.

австрия германия телевидение сериал перевал дятлова леонид годик
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