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Мишустин: промышленность РФ избежала критического падения в 2020 году

Экономика
Мишустин: промышленность РФ избежала критического падения в 2020 году
wikipedia.org  /  premier.gov.ru

Москва, 12 мая. Российская промышленность избежала критического падения в 2020 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина в Госдуме.

Он отметил, что это произошло благодаря работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников. По словам главы правительства, обрабатывающая промышленность в прошлом году сумела выйти на уровень 2019 года, несмотря на пандемию. Он добавил, что за счет Фонда развития промышленности поддержку получили более ста «антиковидных» проектов.

По словам премьера, количество производимой продукции для борьбы с коронавирусом по сравнению с 2019 годом значительно выросло. Например, масок стали производить в 15 раз больше, защитных костюмов — в 33 раза, а медицинских перчаток — в 40 раз. Выпуск аппаратов ИВЛ увеличился в 24 раза, а антисептиков — в восемь раз, подчеркнул Мишустин.

Председатель Правительства РФ ранее оценил текущую ситуацию на рынке труда в стране. По его словам, в ряде регионов наметилось значительное улучшение.

промышленность правительство рф мишустин экономика россии
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