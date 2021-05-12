Глава СК Бастрыкин возложил цветы возле казанской гимназии №175

Казань, 12 мая. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в столицу Татарстана, где возложил цветы возле гимназии №175. Там накануне произошла стрельба, погибли люди.

Вместе с главой ведомства память погибших почтили еще ряд сотрудников правоохранительного органа. Возложение цветов было заснято на видео.

По версии следствия, нападение было совершено 11 мая. В гимназию вошел 19-летний юноша. Злоумышленник начал расстреливать людей из принесенного с собой оружия. Педагоги пытались своими телами закрыть школьников. В результате стрельбы погибли двое взрослых и семеро детей. В больницах находятся 23 раненых, сообщал ФАН.

Правильные действия учителей и школьников во время ЧС помогли предотвратить еще больше жертв, считает заместитель премьера Татарстана Лейла Фазлеева.