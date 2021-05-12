Госпитализированный после избиения PR-директор «Спартака» переведен в общую палату

Москва, 12 мая. Директор московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов переведен из реанимации в общую палату.

Антон Фетисов, который 9 мая был избит у одного из столичных ресторанов, переведен в общую палату одной из столичных больниц. До этого он находился в реанимационном отделении.

Более того, Фетисов уже дал первый комментарий после инцидента. PR-директор «Спартака» признался, что получил поддержку от болельщиков клуба и других людей. Фетисов поблагодарил всех и пообещал скоро вернуться к работе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УКР РФ.

Ранее полиция Московской области провела задержание избившего Антона Фетисова мужчины. Им оказался 31-летний сотрудник ГУП «Мосводоканал».