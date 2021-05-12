Правительство РФ согласовало проект создания Объединенной системы ПВО с Таджикистаном

Москва, 12 мая. Проект создания Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана был одобрен в Правительстве РФ.

Постановление премьер-министра России Михаила Мишустина о принятии соответствующего решения было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь проект соглашения о создании Объединенной системы ПВО должен будет подписать российский президент Владимир Путин.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Москва и Душанбе развернут совместную комплексную систему противовоздушной обороны. По его словам, это необходимо для повышения надежности охраны государственных границ в воздушном пространстве.