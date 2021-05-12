Число пользователей портала «Госуслуги» достигло 56 миллионов

Москва, 12 мая. Более 55 миллионов человек пользуются возможностями портала «Госуслуги», заявил премьер-министр российского государства Михаил Мишустин.

Россияне все активнее пользуются сервисами, предоставляемыми через портал. Сейчас число пользователей «Госуслуг» в два раза больше, чем в прошлом году, подчеркнул Михаил Мишустин. По последним данным, их примерно 56 миллионов человек.

Госдума намерена рассмотреть законопроект о подаче заявлений в суд через «Госуслуги». Заверять такие документы можно будет простой электронной подписью или усиленной квалифицированной.