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Число пользователей портала «Госуслуги» достигло 56 миллионов

  /   Обновлено: 12 мая 2021 12:48
Общество
Число пользователей портала «Госуслуги» достигло 56 миллионов
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 12 мая. Более 55 миллионов человек пользуются возможностями портала «Госуслуги», заявил премьер-министр российского государства Михаил Мишустин.

Россияне все активнее пользуются сервисами, предоставляемыми через портал. Сейчас число пользователей «Госуслуг» в два раза больше, чем в прошлом году, подчеркнул Михаил Мишустин. По последним данным, их примерно 56 миллионов человек.

Госдума намерена рассмотреть законопроект о подаче заявлений в суд через «Госуслуги». Заверять такие документы можно будет простой электронной подписью или усиленной квалифицированной.

госуслуги мишустин портал
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