Пользователи iOS жалуются на медленную работу Apple после обновления системы

Москва, 12 мая. Владельцы смартфонов Apple заявили о снижении производительности смартфонов после установки обновления iOS 14.5.1

Люди отмечают медленную работу интерфейса и просадки производительности в играх. Речь идет об операционной системе версии 14.5.1. Ошибку исправят в будущем обновлении.

По данным разработчиков, компания Apple уже выпустила новую версию программного обеспечения. По их словам, сейчас обновление проходит стадию бета-версии. Ожидается, что официальная версия системы iOS 14.6 будет выпущена для всех пользователей через пару недель.