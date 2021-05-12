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Американец оконфузился с заявлением об отсутствии «гиперзвука» на параде Победы

Армия
Американец оконфузился с заявлением об отсутствии «гиперзвука» на параде Победы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 12 мая. Обозреватель из США Крис Осборн заявил об отсутствии гиперзвуковых систем на параде Победы в Москве. Россияне объяснили американцу его ошибку.

Осборн в статье для The National Interest высказался о параде на Красной площади по случаю 76-летия Победы. Американец объявил, что СССР остановил вторжение нацистской Германии не только благодаря боевому духу и упорной борьбе красноармейцев. К составляющим Победы он причислил климат и занятость гитлеровских войск на Западном фронте (связанную с этим дату вступления США в войну с нацистами Осборн уточнять не стал).

Затем автор перечисляет боевые машины и самолеты, увиденные на параде 9 Мая, и задается вопросом об отсутствии гиперзвуковых комплексов. Осборн с явной иронией написал, что данная «интересная составляющая» российского арсенала не была показана, и напомнил о «воодушевленном расхваливании» гиперзвука президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские читатели провели американцу ликбез по вооружениям, которые были продемонстрированы на параде Победы. Главным образом речь идет об истребителях-перехватчиках МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»: четыре таких самолета были задействованы в воздушной части парада.

«МиГ-31, вроде, шли с «Кинжалами», - пишет z-yu-n в комментариях на «ИноСМИ».

«М-да. Надо было «Кинжал» с «МиГа» запускать своим ходом», - шутит Ольхон.

«Четыре МиГ-31 с «Кинжалами». Или вы хотели, чтобы мы фрегат с «Цирконом» на Красную площадь притащили?» – интересуется Дмитрий С.

«Калибров» тоже не было. Или нам «Ясень» в Москву-реку загонять теперь, чтобы они посмотрели?» – пишет goroshek-82.

Пользователи из РФ напомнили, что многие системы не демонстрируются публично из-за секретности их отдельных составляющих. Речь идет о стратегическом подводном беспилотнике «Посейдон», а также гиперзвуковом блоке «Авангард». Многие шутят, что американский зритель не успел заметить гиперзвуковые системы из-за высокой скорости их полета.

«Может, вы не успели его рассмотреть? Оно же гиперзвуковое», - пишет Конрад Карлович.

«Эта часть парада будет проходить над Вашингтоном и Нью-Йорком», - предупреждает Омикрон Киля.

«У «Посейдона», например, даже внешний вид двигателя до сих пор «совершенно секретно». Его не провезешь по площади», - напомнил mellon37.

Некоторые в США сочли отсутствие отдельных видов нового оружия России на параде поводом для беспокойства. Предполагалось, что американские специалисты и военные атташе смогут получить дополнительную информацию о данных системах, но РФ предусмотрительно отказалась от громких «премьер» в День Победы.

россия сша парад вооружение гиперзвук американец
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