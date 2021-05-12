Гражданство РФ по упрощенной программе получили 650 тысяч человек в 2020 году

Москва, 12 мая. Порядка 650 тыс. человек получили гражданство России по упрощенной программе в 2020 году. Такую информацию предоставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ облегчило правило получения гражданства страны для жителей некоторых соседних государств. Упрощенной программой в 2020 году воспользовались на 30% больше людей, чем годом ранее.

Получить гражданство РФ могут жители Казахстана, Украины и Белоруссии, состоящие в родстве с россиянами или получившие образование на территории страны. Также программой могут воспользоваться некоторые категории граждан стран, входивших в состав СССР.