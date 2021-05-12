Участник суда по делу о стрельбе в школе назвал «расстрельной» должность директора

В современном мире должность директора школы, по сути, расстрельная, ведь за жизнь и здоровье школьников во время уроков отвечает руководитель учебного заведения. Такую точку зрения в разговоре с ФАН выразил адвокат Сергей Пешков, комментируя трагедию в гимназии №175 в Казани.

Ранее Пешков участвовал в судебном процессе по делу о стрельбе в школе в подмосковной Ивантеевке.

«Руководитель отвечает за все, в том числе и за ошибки подчиненных, потому что он обязан был их проконтролировать, — пояснил эксперт. — Причин неисполнения в должной мере вмененных чиновнику обязанностей бывает масса: загруженность, отсутствие опыта, невнимательность, небрежность. Их много, и лишь некоторые из них нельзя назвать преступными».

По словам Пешкова, первый после самого обвиняемого, кому правоохранительные органы при расследовании подобных дел предъявляют претензии, — именно руководитель школы.

«За ним следуют его заместители, те, кто отвечает за безопасность в школе, а также сотрудники ЧОПа, осуществляющие непосредственную охрану здания учебного заведения», — добавил юрист.

Однако кроме директора, его заместителя и охраны есть ответственные за безопасность учащихся и в других государственных и муниципальных учреждениях и службах, начиная от администрации муниципального образования и заканчивая полицией и инспектором по делам несовершеннолетних, подчеркнул собеседник ФАН.

«Оценка действиям указанных лиц в обязательном порядке должна быть дана следствием, и в отношении них, наравне с виновным в убийстве, также должны быть приняты соответствующие процессуальные решения», — отметил адвокат.

ТАСС / Егор Алеев

Сергей Пешков также пояснил, что функционал руководителя школы обычно описан в должностной инструкции, трудовом договоре, приказе о назначении на должность, с которыми руководитель знакомится под подпись, и других нормативных актах. Согласно этим документам, на директоре школы обычно лежит контроль за выполнением сотрудниками ЧОП обязанностей по охране здания и сохранению ими безопасности учащихся и педагогов, а также подготовка и утверждение положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме школы. Кроме того, директор должен держать на контроле работоспособность систем видеонаблюдения, радиооповещения и пожарной сигнализации.

Руководитель, по словам юриста, должен взаимодействовать и с вневедомственной охраной, и с частными охранными предприятиями — как по вопросам охраны здания, так и по вопросам незамедлительного выезда наряда.

ТАСС / Егор Алеев

Помимо прочего, директор школы обязан инициировать проведение совместных мероприятий с правоохранительными органами, направленных на пресечение террористических актов и обеспечение безопасности. С детьми необходимо проводить беседы и другие мероприятия в рамках единого дня борьбы с терроризмом.

Если же в школе учится трудный подросток, то директор должен проводить с таким ребенком профилактическую работу, участвовать в ежемесячных заседаниях совета профилактики с участием инспектора ОДН, контролировать систематическую работу педсостава школы с комиссией по делам несовершеннолетних и делать многое другое, подчеркнул Сергей Пешков.

«Для этих целей на разных уровнях разрабатываются инструкции, планы, положения, такие как инструкция руководителю по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, план работы школы по противодействию терроризму и экстремизму, инструкция для персонала при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта и так далее», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Anton Raykhshtat

Все действия ответственных должностных лиц, направленные на пресечение подобных преступлений, при расследовании дела об убийстве детей в Казани будут обязательно проанализированы следственными органами, причем максимально тщательно, заверил юрист.

Пешков напомнил, что трагедия в казанской школе — увы, не первая подобная в России.

«Первой ласточкой был инцидент в Ивантеевке: тогда нападение на учебное заведение совершил несовершеннолетний учащийся школы, подражатель преступников, атаковавших старшую школу «Колумбайн» в США, — отметил собеседник ФАН.

Напомним, что двое подростков устроили теракт в собственной школе в американском штате Колорадо 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия и самодельных бомб. Нападавшие убили 13 человек — 12 учеников и одного учителя — ранили 23 человек, после чего застрелились сами. Трагедия получила большую огласку в СМИ, после чего у преступников появились поклонники, подражатели и целые фанатские сообщества в социальных сетях.

ТАСС / David Zalubowski

«За делом в Ивантеевке последовали и другие нападения, также совершенные подростками-подражателями американских убийц, — добавил адвокат. — Я говорю о нападениях в школе № 127 в Перми 15 января 2018 года и в школе №5 в Улан-Удэ 19 января 2018 года».

Во всех перечисленных случаях преступники интересовались массовыми убийствами в США, а на их страницах в социальных сетях были размещены записи из тематических сообществ, посвященных террористам, подчеркнул Пешков. Самым массовым по количеству жертв стало нападение, произошедшее 17 октября 2018 года, когда студент Владислав Росляков убил 20 человек в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 11 мая в казанскую гимназию №175 вошел 19-летний Ильназ Галявиев с огнестрельным оружием и открыл огонь по людям. Жертвами стали двое взрослых и семеро школьников. Сейчас в больницах находятся трое взрослых и 20 школьников. Стрелявший, объявивший себя богом, задержан.