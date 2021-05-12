Звезду «Штрафбата» Игоря Филиппова обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Москва, 12 мая. Звезда сериалов «Штрафбат» и «Зона» Игорь Филиппов внезапно оказался в центре громкого скандала. Актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Обвинения в адрес артиста прозвучали со стороны модели Вероники Сагайко и ее матери. По словам девушки, после окончания школы она обратилась к Филиппову, чтобы он помог ей стать актрисой. Однако общение с актером обернулось трагедией, утверждает Сагайко.

«Он закрыл дверь, лицо приобрело странное выражение. <...> Начал лезть под юбку и кофту. Я зарыдала... Получилось так, что он... меня обесчестил», — поделилась модель.

Девушка рассказала, что на тот момент ей было всего 17 лет. Она сообщила о случившемся матери, но женщина не стала обращаться с заявлением в полицию и решила заставить Филиппова жениться на ее дочери. Чтобы развеять все обвинения, актер пришел в студию шоу Первого канала «На самом деле» и прошел проверку на полиграфе.

«Игорь, можно ли говорить что у вас был интимный контакт с Вероникой? Ответ «нет» — чистая правда», — заявил полиграфолог Роман Устюжанин.

Филиппов также включил аудиозапись, на которой девушка требует от него купить ей квартиру. Кроме того, выяснилось, что Сагайко уже исполнилось 18 лет. По мнению экспертов, мать девушки придумала историю с изнасилованием, чтобы дочь продвинулась по карьерной лестнице.

Актриса Елена Проклова ранее рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион», что в 15 лет пережила домогательства известного артиста. По словам вдовы актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной, артистке заплатили за эти откровения.