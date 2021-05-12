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«Железный купол»: что из себя представляет щит над небом Израиля

Политика
«Железный купол»: что из себя представляет щит над небом Израиля
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Израильская тактическая система ПРО «Железный купол» (Iron Dome) уже давно получила широкую известность за пределами экспертного сообщества, многие считают ее безупречной. О том, что из себя представляет ПРО, — в материале ФАН.

Перехват и ликвидация

«Железный купол» разработан израильскими военными компаниями Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. Эксплуатируется с 2011 года.

Он предназначен для перехвата и ликвидации ракет, а также мин, которые были выпущены с расстояния от 4 до 70 километров до их цели. При этом израильская система умеет просчитывать траекторию каждого баллистического снаряда. Она сбивает только ракеты и мины, которые направляются в сторону мирных или стратегических объектов.

Железный купол: что из себя представляет щит над небом Израиля
flickr.com  / Israel Defense Forces

У каждой батареи системы есть многоцелевая радиолокационная станция, центр управления огнем и пусковая установка с ракетами-перехватчиками «Тамир». Они оснащены радиовзрывателями. Это обеспечивает детонацию вблизи цели без необходимости контакта с ней.

Каждая пусковая установка «Железного купола», которая содержит 20 перехватчиков, развертывается независимо и управляется удаленно через безопасное беспроводное соединение. Каждая батарея покрывает территорию площадью около 150 квадратных километров.

Защита от неуправляемых снарядов

Военный эксперт Юрий Лямин назвал израильский «Железный купол» довольно интересным зенитно-ракетным комплексом, предназначенным для обороны определенных районов и объектов, в первую очередь от неуправляемых реактивных и артиллерийских снарядов. При создании данного ЗРК основной расчет делался на то, что неуправляемые снаряды, особенно кустарного производства или запускаемые из импровизированных пусковых установок, отличаются невысокой точностью.

«Неуправляемые снаряды, естественно, не могут менять и свою траекторию в полете, поэтому в основе данного ЗРК лежит идея, что система управления комплекса должна автоматически просчитывать траекторию полета обнаруживаемых РЛС комплекса реактивных снарядов и отдавать команду на поражение только тех, что точно летят в сторону прикрываемого района», — пояснил Юрий Лямин.

Железный купол: что из себя представляет щит над небом Израиля
wikipedia.org  / NatanFlayer / CC BY-SA 3.0

В целом, заметил военный эксперт, система хорошо работает при борьбе с небольшими обстрелами. Однако чем более массированный обстрел, тем дороже и сложнее становится его отбить.

«Стоимость неуправляемых реактивных снарядов и пусковых установок для них несравнимо меньше стоимости управляемых зенитных ракет и остальных частей ЗРК «Железный купол». И, соответственно, запускать реактивные снаряды потенциально можно залпами в намного больших количествах, чтобы перенасытить возможности ЗРК (стоимость одной ракеты-перехватчика — от 20 до 50 тысяч долларов. — Прим. ФАН)», — заключил Юрий Лямин.

Напомним, недавний ракетный удар вблизи израильского ядерного объекта в Димоне заставил скептиков в очередной раз усомниться в эффективности системы ПРО «Железный купол». Ряд аналогичных атак, которые страна не сумела отразить, вынуждает Израиль прорабатывать варианты радикальной модернизации существующих средств противоракетной обороны.

израиль железный купол
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