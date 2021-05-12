Министр по делам молодежи Татарстана заявил о необходимости диалога с подростками

Казань, 12 мая. Постоянный диалог с подростками позволит узнать, что происходит в их головах и душах , заявил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

После трагедии в одной из школ Казани многие ищут причины, почему все произошло именно так. Общество увидело крайнее проявление ненависти и злости на окружающий мир, отметил Дамир Фаттахов. Многие молодые люди находятся в пограничном состоянии, отделяющем их от совершения страшных поступков.

«Единственный правильный вывод из всей этой ситуации сделать сложно. Но понимаю, что нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах», — написал Фаттахов в своем Telegram-канале.

В эту среду, 12 мая, в Казани проходят похороны погибших в результате стрельбы в школе. Учительницу Венеру А. похоронят на кладбище в Константиновке. Амир Ш., И.Н., а также Зульфия Г. упокоятся на мусульманском вероисповедальном кладбище.