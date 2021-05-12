В Китае рассказали, почему США будут до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО

Пекин, 12 мая. США используют вопрос о вступлении Украины в НАТО, чтобы оказывать политическое давление на Россию. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Недавно Украину с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который в очередной раз заявил, что Вашингтон поддерживает вступление Украины в НАТО. Аналогичное утверждение озвучила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе брифинга она заявила журналистам, что США готовы способствовать североатлантическим устремлениям Киева. При этом позднее Белый дом опубликовал текст выступления Жан-Пьер, из которого были удалены заявления о поддержке Вашингтоном вступления Украины в НАТО. В администрации президента США отметили, что слова Жан-Пьер не отражают официальную позицию Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Многие эксперты сходятся во мнении, что Белый дом будет до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО, чтобы оказывать политическое давление на Россию. При этом Киеву не стоит надеяться на членство в Альянсе, а также на военную помощь со стороны Запада.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Ранее американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что США и страны Запада давно ведут против России войну. По его словам, антироссийская риторика Запада значительно усилилась после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, передает RT.