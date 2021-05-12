Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 13:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:09
Политика
Беглов похвалил работу петербургских депутатов в период пандемии
13:09
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала о принципах воспитания детей
13:09
Происшествия
Появились кадры с места зверского убийства семьи в Краснодарском крае
13:08
Общество
Мать рассказала о состоянии детей, выживших после нападения казанского стрелка
13:06
Армия
Россия возглавила топ-10 стран с самыми мощными танковыми войсками
13:05
Политика
Депутат Рады одним словом охарактеризовал обвинения в адрес Медведчука
13:04
Происшествия
СК предъявил обвинение выбросившему с балкона ребенка жителю Кирова
13:03
Политика
Глава Башкортостана поздравил жителей ЛДНР с годовщиной образования республик
13:03
Происшествия
Молодой парень зарубил всю семью топором и поджег дом на Кубани
13:02
Политика
Глава Правительства РФ оценил взаимодействие исполнительной и законодательной власти
13:01
Происшествия
Подросток сломал нос 12-летнему школьнику на детской площадке в Петербурге
12:59
Весь мир
В США девять штатов прекратят выплачивать материальную помощь безработным
12:58
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин экстренно похудел к юбилею на 22 килограмма
12:58
Политика
«Железный купол»: что из себя представляет щит над небом Израиля
12:56
Экономика
«Это прикончит их экономику»: США может дорого обернуться попытка загнать в угол Эр-Рияд
12:55
Политика
Политологи назвали причины появления биолабораторий США около России
12:54
Общество
«Союзмульфильм» купил детский канал «Мультиландия»
12:54
Экономика
Популярность ипотеки на загородную недвижимость выросла в 3,5 раза
12:52
Общество
Советские фильмы будут бесплатно показывать во дворах Нижнего Новгорода
12:51
Общество
Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители
Все новости

В Китае рассказали, почему США будут до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО

Армия
В Китае рассказали, почему США будут до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Пекин, 12 мая. США используют вопрос о вступлении Украины в НАТО, чтобы оказывать политическое давление на Россию. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Недавно Украину с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который в очередной раз заявил, что Вашингтон поддерживает вступление Украины в НАТО. Аналогичное утверждение озвучила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе брифинга она заявила журналистам, что США готовы способствовать североатлантическим устремлениям Киева. При этом позднее Белый дом опубликовал текст выступления Жан-Пьер, из которого были удалены заявления о поддержке Вашингтоном вступления Украины в НАТО. В администрации президента США отметили, что слова Жан-Пьер не отражают официальную позицию Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Многие эксперты сходятся во мнении, что Белый дом будет до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО, чтобы оказывать политическое давление на Россию. При этом Киеву не стоит надеяться на членство в Альянсе, а также на военную помощь со стороны Запада.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Ранее американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что США и страны Запада давно ведут против России войну. По его словам, антироссийская риторика Запада значительно усилилась после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, передает RT.

украина сша нато запад
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 239446 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 235734 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 151307 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 114548 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 113173 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Все новости / Армия / В Китае рассказали, почему США будут до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО
Рейтинг@Mail.ru