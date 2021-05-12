Почти все села РФ обеспечат фельдшерско-акушерскими пунктами в 2021 году

Москва, 12 мая. Практически все российские села будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами к концу 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

На развитие сел в текущем году выделили 218 млрд рублей, рассказал премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме. Фельдшерско-акушерские пункты должны появиться почти во всех селах к концу 2021 года.

Мишустин также заявил о планах нарастить темпы строительства в РФ школ, оснащенных необходимым техническим оборудованием, доступом к электронным ресурсам и выходом в Сеть.