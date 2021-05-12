Москва, 12 мая. Украинская элита растворилась в интересах США и принимает только те решения, которые выгодны Вашингтону. Такую точку зрения выразил политолог Дмитрий Журавлев.

На Украине выдвинули обвинения против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Вашингтон «очень приветствует» меры против «пророссийских лиц».

Политолог Журавлев рассказал, что украинские власти в принятии всех решений заняли позицию «американцам лучше знать».

«К сожалению, украинская элита совершенно растворилась в американских интересах, забывая об интересах собственного народа», — отметил эксперт.

Киев в настоящее время полностью подчиняется Вашингтону, поэтому угождает Соединенным Штатам, даже если приказы американских властей противоречат интересам Украины, подчеркнул Журавлев.

Ранее сообщалось, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину продемонстрировал истинное отношение Белого дома к Киеву. Судя по всему, Соединенные Штаты намерены впредь решать судьбу украинского государства без участия президента Украины, которого считают «ничтожеством».