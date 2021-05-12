Восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской школе отправят на лечение в Москву

Казань, 12 мая. Консилиум врачей предполагает, что трое взрослых и пятеро детей, получивших травмы во время атаки на 175-ю гимназию, будут перевезены в Москву для прохождения дальнейшего лечения.

Врачи продолжают следить за состоянием пострадавших при вооруженном нападении на 175-ю гимназию, сообщает источник ФАН. Медики собираются отправить в российскую столицу трех взрослых и пятерых детей для прохождения дальнейшего обследования.

В результате атаки 19-летнего подростка на учебное заведение погибли девять человек. Все они скончались от огнестрельных ранений, писал ФАН.