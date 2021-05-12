МИД РФ заявил о недопустимости превращения Арктики в зону военных действий

Москва, 12 мая. Россия не рассматривает Арктику как возможный регион военных действий и призывает другие страны избегать конфронтации в Заполярье.

Российская сторона выступает исключительно за диалог и недопустимость эскалации обстановки в Заполярье, о чем заявил посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов.

«Мы за деэскалацию, и мы за диалог. К сожалению, не все партнеры в Арктике разделяют эту точку зрения», — поделился с журналистами Корчунов.

По словам дипломата, существует два пути развития ситуации в регионе. Первый, при котором страны отказываются от обвинительной риторики, или же второй, когда из-за Арктики развернется «информационное противоборство».

В МИД РФ надеются, что второго сценария в Арктике удастся избежать и сохранить этот регион как зону «низкой напряженности, мира и сотрудничества», а не конфронтации. При этом Кремль не рассматривает Заполярье как театр военных действий.

При этом прямых контактов между Россией и США по Арктике при администрации главы Белого дома Джозефа Байдена еще не было. Информацию об этом также подтвердили в МИД РФ.