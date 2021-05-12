Погибшего при стрельбе в Казани школьника хоронят в Высокогорском районе

Казань, 12 мая. Родные и знакомые собрались на похоронах в селе Большие Ковали, где провожают в последний путь погибшего ученика городской гимназии.

По данным источника ФАН, речь идет об учащемся восьмого класса Амире З. В этот же день простятся с погибшей учительницей Венерой А. Она будет похоронена на кладбище в Константиновке. Прощание со школьником Амиром В. пройдет 14 мая.

В гимназию №175 в Казани 11 мая вошел вооруженный 19-летний юноша. Следствие считает, что подросток начал расстреливать людей. Учителя собой закрывали школьников. На счету у стрелка семь убитых несовершеннолетних и двое взрослых. В больницах находятся 23 раненых, сообщал ФАН.