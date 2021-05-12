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Знакомство мамы Анастасии Волочковой с возлюбленным балерины обернулось скандалом

  /   Обновлено: 12 мая 2021 12:18
Шоу-бизнес
Знакомство мамы Анастасии Волочковой с возлюбленным балерины обернулось скандалом
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 12 мая. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что из-за мамы поругалась со своим бойфрендом Олегом. Крупная ссора произошла после знакомства мужчины с родительницей артистки.

Бывшая прима Большого театра находится в отношениях уже девять месяцев. В конце января Волочкова заявила, что рассталась со своим бойфрендом по имени Олег. Однако вскоре пара сошлась вновь.

Оказалось, что причиной скандала стала мама артистки. Родительница не одобрила выбор своей звездной дочери, которая уже собралась замуж за нового возлюбленного. По словам танцовщицы, у них с Олегом хватило мудрости помириться. Артистка заявила, что теперь не позволит матери вмешиваться в личную жизнь и «лезть в ее постель».

«Я недавно познакомила Олега с моей мамой, когда мы ездили в Питер. Сказала: «Олег, я тебя с мамой познакомлю, мы сразу поругаемся». И мы в этот же вечер в пух и прах разругались. Маме Олег не понравился», — рассказала Волочкова в интервью «Комсомольской правде».

Несмотря на то, что артистка находится в отношениях уже девять месяцев, она не спешит показывать своего избранника. На редких совместных снимках таинственный Олег запечатлен спиной, поэтому поклонники гадают, как же выглядит ухажер Волочковой. Однако танцовщица старательно охраняет бойфренда, не скрывая при этом, что он младше нее на несколько лет.

После счастливого возобновления отношений пара отправилась на любимый курорт танцовщицы — Мальдивские острова. Недавно балерина опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото в шпагате, сделанное на руках возлюбленного.

волочкова отношения балерина
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