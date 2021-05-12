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В Приморье нашли обломки самолета, который мог участвовать в боях с Японией в 1945 году

Армия
В Приморье нашли обломки самолета, который мог участвовать в боях с Японией в 1945 году
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Владивосток, 12 мая. Бойцы поискового объединения «Авиапоиск» нашли обломки самолета в Приморье. Предполагается, что самолет разбился в 1945 году во время боевых действий против армии Японии.

Обломки боевой машины нашли в районе бухты Витязь. По информации «Авиапоиска», точно идентифицировать самолет специалисты смогут во время полевых работ летом. Предполагается, что самолет был подбит во время боевых действий против японских войск, которые развернулись здесь в 1945 году, указывает агентство PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал объединения.

Участник поисков Владимир Яхно рассказал журналистам, что детали самолета нашли в песчаном грунте. Внешний осмотр останков показал, что все части были обожжены при пожаре.

«На одном из листов обшивки видна характерная внешняя пробоина диаметром около 20 мм, что позволяет выдвинуть предположение об участии самолета в боевых действиях с Японией в августе 1945 года», — говорится в сообщении.

По информации объединения, говорить о принадлежности боевой машины до начала полноценных полевых работ еще рано, но известно, что в этом районе в августе 1945 года разбился гидросамолет МБР-2 63-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота. Самолет следовал на базу после бомбардировки порта Сейсин. Здесь его и подбили из зенитной установки.

В Тульской области поисковики движения «Искатель» подвели итоги весеннего этапа «Вахты Памяти». В ходе акции в следопыты исследовали леса в Белевском районе и нашли останки 19 красноармейцев и детали танков Т-34 и Т-60. Технику после реставрации поместят в экспозицию центра «Искатель», а останки солдат будут с почестями захоронены.

приморье авиапоиск бухта витязь
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