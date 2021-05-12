В Казани прощаются с двумя первыми жертвами стрельбы в гимназии

Казань, 12 мая. Церемония прощания с двоюродными братом и сестрой, которые были первыми убиты в казанской гимназии, проходит на местном кладбище.

Как передает Mash, 14-летние Ильзия Н. и Амир Ш. учились в одном классе. Именно к ним в кабинет вошел стрелок Ильназ Галявиев. Они стали первыми жертвами стрельбы в классе, кроме них, погибли еще пятеро детей и двое взрослых. Всего пострадали 24 человека.

Как отмечалось, 12 мая в Казани объявлено днем национального траура.

Ранее ФАН сообщал, что сегодня в столице Татарстана пройдут похороны девяти человек. Траурные церемонии состоятся в сопровождении психологов.