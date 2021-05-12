Премьер-министр РФ заявил о снижении оттока населения из регионов Дальнего Востока

Москва, 12 мая. Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Миграционный отток граждан снизился по Дальнему Востоку в четыре раза. В регион прибывают молодые специалисты в возрасте от 20 до 24 лет. Властям удалось изменить тенденцию, подчеркнул Мишустин.

Специалисты фиксируют падение иммиграции и убыль населения в развитых странах, что может неблагоприятно сказаться на мировой экономике. Также к этому способно привести старение граждан.