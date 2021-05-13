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В «Деловой России» объяснили, как высшее образование может влиять на зарплату

Общество
В «Деловой России» объяснили, как высшее образование может влиять на зарплату
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

В ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» на тему проблемы заниженной оплаты труда в некоторых отраслях экономики России координатор по СЗФО общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов рассказал о важности образования и практики в ходе обучения для дальнейшего высокого заработка.

«Сегодня мы наблюдаем, что люди, получая диплом о высшем образовании, к сожалению, не могут использовать его должным образом. То есть диплом не гарантирует дополнительную надбавку к заработной плате. В доминирующем количестве случаев люди идут в специальные сервисы по поиску работы, а наша организация вместе с немецкой внешней торгово-промышленной палатой и правительством нашего города занимается проектом дуального образования», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Панов объяснил, что высшему образованию необходимо вернуть прежний престиж, поскольку именно от него зависит перспектива восстановления экономики нашей страны.

«Очень важно начиная с первого курса проходить практику, чтобы люди знали, как оттачивать свои теоретические навыки. И уже получая диплом о высшем образовании, они могут набрать максимальную капитализацию. Приходя на предприятие и не обременяя структуру руководства необходимостью дополнительных тренировок. Человек, получая высшее образование, должен прекрасно понимать, что это повысит его ликвидность как специалиста», — добавил политик.

Он рассказал, что деловые объединения участвуют в таких проектах, а также стремятся к тому, чтобы человек, получая высшее образование, сразу был трудоустроен.  

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование, в ходе которого стало известно, что фельдшерам предлагают зарплату около 80 тысяч рублей в Москве и в Санкт-Петербурге, а в других городах она может составлять 79 тысяч рублей.

зарплата мрот медиагруппа патриот
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