Поджигатели иномарки страховщика в Химках оставили без авто еще пятерых бизнесменов

Московская область, 12 мая. Трое неизвестных подожгли японский внедорожник на платной подземной автостоянке в Химках. Как стало известно ФАН, разбушевавшийся огонь перекинулся на иномарки, которые были припаркованы рядом.

Чрезвычайное происшествие случилось 11 мая около 03:00 ночи. В подземный паркинг дома по улице Совхозной в Химках зашли трое неизвестных мужчин. Они поднялись на пятый этаж автостоянки, облили стоящий там автомобиль горючей жидкостью и подожгли его.

На место выдвинулось несколько пожарных расчетов МЧС. Они приехали довольно быстро, однако не сразу смогли ликвидировать возгорание. Кроме машины, на которую покушались злоумышленники, в огне пострадали еще пять дорогостоящих иномарок.

«Японский внедорожник принадлежит одному из ведущих юристов известной страховой компании России, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Сам он зарегистрирован в Москве. Мужчина не понимает, из-за чего могли сжечь его автомобиль, и никого не подозревает в совершении преступления».

Большинство транспортных средств принадлежали людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а один — врачу-стоматологу. Все эти люди проживают и работают в столичном регионе. Сумма ущерба пока не установлена.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если подозреваемые в совершении преступления будут найдены и их вина будет доказана в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

В раскрытии поджога блюстителям закона должны помочь записи видеокамер, расположенных на платной парковке.