Норвежский эксперт призвал ФРГ отказаться от транзита российского газа через Украину

«Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Германии и позволит снизить риски поставок за счет отказа от транзита через третьи страны. Об этом в интервью ФАН заявил представитель международного агентства энергетической информации и бизнес-аналитики Rystad Energy с головным офисом в норвежском Осло Карлос Торрес Диас.

Глава подразделения рынков газа и электроэнергии не согласился с доводами немецких экологов, подавших иск против строительства «СП-2», которые заявили, что существующей в Германии инфраструктуры достаточно для надежных поставок газа.

«В связи с выводом из эксплуатации всех существующих мощностей по производству электроэнергии на угле Германия, как ожидается, продолжит полагаться на газовую энергию для удовлетворения своего спроса и обеспечения стабильности сети. В результате страна должна обеспечить достаточные поставки газа, чтобы удовлетворить свой спрос», — пояснил эксперт.

Представитель агентства отметил при этом, что Германия обеспечена газом в достаточном объеме, но обладает значительным потенциалом для импорта этого ресурса уже сейчас, до запуска «СП-2». Говоря же об отказе от транзита для повышения надежности энергосистемы ФРГ, собеседник агентства не назвал Украину напрямую, но однозначно дал понять, о каком именно слабом звене в цепочке поставок идет речь.

«Это означает, что «Северный поток — 2» не обязательно нужен с точки зрения объемов поставок. Но все же имеет смысл снизить риски в газоснабжении Германии. «СП-2» позволит снизить риск поставок, избегая транзита через третьи страны», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Карлос Торрес Диас опроверг доводы представителей природоохранной организации Германии (NABU), заявивших о «вреде» строящегося газопровода для «зеленой» энергетики.

«Я не считаю, что «Северный поток — 2» задерживает развитие возобновляемых источников энергии. Германия имеет амбициозные цели в области производства солнечной и ветровой энергий. Эти источники будут продолжать развиваться по мере снижения затрат. Однако энергетическая система все еще нуждается в поддержании работы во время перебоев с возобновляемыми источниками энергии. Эти вопросы может решить газ, по крайней мере на данный момент», — отметил собеседник ФАН.

О важности поставок российского природного газа для ФРГ и необходимости завершить строительство «Северного потока — 2» 11 мая заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Тремя днями ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что строительство газопровода может быть завершено до конца сентября текущего года. Потребность Германии в газе признали и сами представители NABU, подавшей иск против проекта и приостановившей тем самым его строительство.