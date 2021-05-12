Российская синхронистка Субботина выиграла золото чемпионата Европы

Будапешт, 12 мая. Варвара Субботина стала победительницей чемпионата Европы по синхронному плаванию в произвольной программе соло.

Россиянка Варвара Субботина набрала 96,4333 балла и выиграла золотую медаль континентального первенства по синхронному плаванию в произвольной программе соло. Второе место заняла украинская спортсменка Марта Федина. Она набрала 93,700 балла. Бронзовым призером стала Евангелия Платаниоти из Греции.

Чемпионат Европы по синхронному плаванию проходит в столице Венгрии с 10 по 23 мая. Турнир должен был пройти в прошлом году, однако организаторы перенесли соревнования из-за пандемии коронавируса.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на чемпионате Европы по футболу. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля.