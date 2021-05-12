Супруга Медведчука нашлась в Хорватии после событий на Украине

Загреб, 12 мая. Супруга лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене на Украине, нашлась в Хорватии.

На своей странице в Instagram Оксана Марченко опубликовала фотографии, на которых изображены море и цветы. В геолокации супруга украинского политика указала Хорватию.

«Друзья, из-за бесконечной суеты и цифровизации нашей жизни мы очень многое упускаем из виду», — написала Марченко под фотографиями.

Однако супруга Медведчука не стала комментировать события, связанные с лидером ОПЗЖ.

Генпрокуратура Украины подозревает главу партии в госизмене и хищении государственных средств. В доме Медведчука и офисе ОПЗЖ силовики провели обыски. Сам Медведчук назвал обвинения украинской прокуратуры политической расправой.