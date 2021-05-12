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Венесуэльская PDVSA планирует привлечь 77,6 млрд долларов инвестиций

Экономика
Венесуэльская PDVSA планирует привлечь 77,6 млрд долларов инвестиций
pixabay.com  /  PD

Каракас, 12 мая. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, находящаяся под санкциями США, планирует привлечь иностранные инвестиции в объеме 77,6 млрд долларов.

Соответствующая информация содержится в февральском меморандуме PDVSA. В документе перечислены 152 предполагаемые инвестиционные возможности, включая доли в совместных предприятиях, лицензии на добычу газа, производственные соглашения и сервисные контракты, пишет РБК.

По предварительным оценкам, только 69,3 млрд долларов потребуется для вложений в инфраструктуру по добыче газа, а остальные деньги — в переработку, транспортировку, хранение и маркетинг углеводородов. PDVSA ставит цель добывать 1,8 млн баррелей в сутки к концу 2021 года. Уровень добычи за прошлый год в среднем составил 0,6 млн баррелей в сутки.

ОПЕК ранее скорректировала прогноз по росту предложения нефти в 2021 году. По оценке организации, в текущем году объем предложения сырья среди стран "не ОПЕК" увеличится до 63,6 млн баррелей в сутки.

нефть венесуэла pdvsa
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