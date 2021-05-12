Филипп Киркоров передал сыну неприятную фобию

Москва, 12 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров в детстве боялся темноты. Эта неприятная фобия досталась и его сыну Мартину.

Певец признался, что с детства не любит темноту в прямом и переносном смысле. Когда он был ребенком, у него всегда стоял у кровати светильник. Сейчас артист засыпает под телевизор.

«Когда я был маленький, у меня возле кровати стоял маленький светильничек. От тепла он крутился и в нем по кругу плавали рыбки. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор – засыпаю под звуки очередной программы», — сказал 54-летний певец в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Эту фобию перенял и сын известного исполнителя. По словам Киркорова, восьмилетний Мартин спит с ночным фонариком.

Филипп Киркоров все свободные часы уделяет детям: дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Певец признавался, что старается освобождать время в своем напряженном графике ради детей.

Личная жизнь народного артиста окутана тайнами. Дети появились на свет благодаря суррогатным матерям. Кто выносил Киркорову наследников, держится в секрете.