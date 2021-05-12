Похороны погибших при стрельбе в гимназии начались в Казани

Казань, 12 мая. Жители Татарстана начали прощание с жертвами расстрела в городской гимназии №175. По данным источника ФАН, на кладбище привезли тело преподавательницы английского.

Как таковые общие траурные мероприятия не проводятся. Застреленных хоронят в разных местах на нескольких кладбищах.

По версии следствия, вооруженный огнестрельным оружием 19-летний юноша зашел в образовательное учреждение и открыл огонь по людям. Пострадали 23 человека, погибли семь детей и двое взрослых, сообщал ФАН.

Пользователи социальных сетей после расстрела стали подписываться на страницу покойной учительницы, которая собой заслонила ребенка.