Мишустин заявил о планах нарастить темпы строительства школ в России

Москва, 12 мая. Российское правительство нарастит темпы строительства школ, оснащенных необходимым техническим оборудованием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Современная школа — это не только классы и парты. Учреждения необходимо обеспечить современным оборудованием, выходом в Сеть и доступом к электронным ресурсам, подчеркнул Михаил Мишустин. Важно, чтобы такие школы появились по всей стране.

Школы Татарстана проверят на предмет безопасности. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в МВД РФ и Роскомнадзор соответствующие запросы.