Харьков, 12 мая. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стремится остановить фашизм и наладить сотрудничество с Москвой. Об этом заявил член ОПЗЖ Андрей Лесик.

По словам лидера фракции в Харьковском городском совете, необходимо чтить и уважать историю, а не пытаться «переобуваться», как это делают украинские власти. Лесик добавил, что ОПЗЖ стремится всеми способами остановить фашизм.

«Для Харькова очень важно налаживание взаимовыгодного сотрудничества с братской для нас Россией, с братским народом Российской Федерации», — добавил политик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник озвучил причины гонений на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. По его словам, деятельность оппозиционного политика создавала проблемы для президента Владимира Зеленского.