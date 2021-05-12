Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море

Москва, 12 мая. Россия жестко ответит на провокационную деятельность США в Черноморском регионе. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой утверждалось, что возможные столкновения между ВМС США и ВМФ России в Черном море поставят Москву в невыгодное положение. По мнению американских журналистов, Российская армия является более серьезным противником на суше, чем на море, передает «ПолитРоссия».

Дандыкин отметил, что Запад предпринимает попытки обострить ситуацию в регионе. Так, недавно глава МИД Румынии Богдан Ауреску назвал Черное море персональным «озером НАТО», а президент США Джо Байден заявил о необходимости сосредоточить усилия Альянса на обеспечении безопасности в регионе.

Эксперт выразил уверенность, что военные корабли ВМС США и стран НАТО не способны противостоять Военно-морскому флоту России в Черном море.

«Говорить они там в США могут все, что угодно. Как известно, чем громче лай, тем сильнее будет скулеж. Пусть только попробуют сунуться», — считает Дандыкин.

Он также добавил, что США и руководство НАТО не рискнут устроить провокацию против России в Черном море. Однако даже в случае возникновения подобной ситуации российские военные смогут дать решительный и жесткий ответ.

Ранее стало известно, что российский Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, которые приближались к российской границе, RT.