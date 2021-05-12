Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Политика
Журналист Форест объяснил, почему сбежавшие украинцы не возвращаются на родину
11:37
Происшествия
Названы даты и места похорон погибших при стрельбе в казанской школе
11:37
Экономика
Мишустин объяснил подорожание продуктов жадностью отдельных продавцов
11:36
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 12 мая, праздники, факты, люди
11:35
Происшествия
Один из пилотов упавшего мотодельтаплана скончался в Перми
11:34
Происшествия
Дачники устроили стрельбу из-за громкой музыки в Петербурге
11:33
Армия
NI: настоящий «робот-убийца» скоро встанет на защиту России
11:33
Общество
Магадан переведет все школы региона под охрану Росгвардии
11:32
Экономика
Юрист рассказал, почему клиенты Сбербанка чаще других страдают от мошенников
11:31
Политика
Россия указала на отсутствие прямых контактов между РФ и США по Арктике
11:29
Спорт
Российская синхронистка Субботина выиграла золото чемпионата Европы
11:29
Политика
Супруга Медведчука нашлась в Хорватии после событий на Украине
11:28
Происшествия
Вор украл через форточку мебельного склада в Петербурге 1 млн рублей
11:27
Экономика
Венесуэльская PDVSA планирует привлечь 77,6 млрд долларов инвестиций
11:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров передал сыну неприятную фобию
11:24
Происшествия
Похороны погибших при стрельбе в гимназии начались в Казани
11:23
Общество
Мишустин заявил о планах нарастить темпы строительства школ в России
11:21
Политика
Украинский политик Лесик рассказал о стремлении Харькова наладить сотрудничество с РФ
11:21
Армия
Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море
11:19
Экономика
«Торговаться можно и нужно»: житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить на отдыхе
Все новости

Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море

Армия
Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 12 мая. Россия жестко ответит на провокационную деятельность США в Черноморском регионе. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой утверждалось, что возможные столкновения между ВМС США и ВМФ России в Черном море поставят Москву в невыгодное положение. По мнению американских журналистов, Российская армия является более серьезным противником на суше, чем на море, передает «ПолитРоссия».

Дандыкин отметил, что Запад предпринимает попытки обострить ситуацию в регионе. Так, недавно глава МИД Румынии Богдан Ауреску назвал Черное море персональным «озером НАТО», а президент США Джо Байден заявил о необходимости сосредоточить усилия Альянса на обеспечении безопасности в регионе.

Эксперт выразил уверенность, что военные корабли ВМС США и стран НАТО не способны противостоять Военно-морскому флоту России в Черном море.

«Говорить они там в США могут все, что угодно. Как известно, чем громче лай, тем сильнее будет скулеж. Пусть только попробуют сунуться», — считает Дандыкин.

Он также добавил, что США и руководство НАТО не рискнут устроить провокацию против России в Черном море. Однако даже в случае возникновения подобной ситуации российские военные смогут дать решительный и жесткий ответ.

Ранее стало известно, что российский Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, которые приближались к российской границе, RT.

россия сша нато черное море дандыкин
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 235014 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 228423 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 140267 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 110772 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 101721 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Все новости / Армия / Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море
Рейтинг@Mail.ru