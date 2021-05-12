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Экономика
«Торговаться можно и нужно»: житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить на отдыхе
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«Торговаться можно и нужно»: житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить на отдыхе

Экономика
«Торговаться можно и нужно»: житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить на отдыхе
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 12 мая. Цены на аренду жилья на юге страны традиционно растут с приходом летнего сезона. Житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить при поездке в Краснодарский край.

В отдельных районах Сочи можно снять номер не дороже 1500 рублей за сутки пребывания. К примеру, подобные гостиницы можно найти на улицах Чкалова и Просвещения, делится житель региона.

«Торговаться не только можно, но и нужно!», — добавляет он.

Это поможет «сбить» цену на отель до 1100 рублей за сутки, если жилье снимают сроком на несколько дней. Что касается еды, то россиянам советуют узнать о лучших ресторанах у арендодателей и не покупать продукты и вино «где попало». Также туристам не советуют брать такси, которые стоят у аэропорта и вокзалов, а ездить на многочисленном общественном транспорте или заказывать услуги у проверенных компаний.

Если у россиян входит в планы посещение Красной поляны, то необходимые билеты они могут приобрести на официальном сайте: это выйдет дешевле, чем в кассах напрямую. Также довольно дорого могут обойтись экскурсии в популярные места, которые можно посетить самостоятельно, заплатив только за вход.

«Туристическое безумие» в Сочи в этом году зафиксировали еще до открытия сезона. В гостиницах уже в конце апреля практически не оставалось свободных номеров, пишет Федеральное агентство новостей.

сочи туризм обман подвох
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