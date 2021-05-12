Анастасия Макеева заступилась за бросившего семью возлюбленного

Москва, 12 мая. Актриса и певица Анастасия Макеева встала на защиту своего жениха Романа Малькова, бросившего ради нее семью с четырьмя детьми.

Возлюбленный Макеевой развелся с супругой Светланой Мальковой, которая сейчас живет в Словении. Как утверждает бывшая жена избранника актрисы, Мальков совсем не помогает детям финансово.

После обвинений со стороны экс-супруги певица заступилась за своего жениха. На странице в Instagram Макеева опубликовала пост и рассказала о своем социальном проекте — помощи многодетной семье, в которой воспитываются мальчики и девочки из детдома. Актриса отметила, что они с возлюбленным шьют костюмы для этой семьи. В комментариях певице напомнили, что у Малькова есть собственные дети, которым стоило бы помогать.

«Роман не прекращал помогать и содержать детей, это все жажда крови и клевета. Он не прекращает общение и финансирование, он хороший отец», — написала в ответ Макеева.

Актрису часто критикуют в соцсети за снимки с возлюбленным. Например, подписчикам Макеевой не понравилась их с Мальковым «военная» фотосессия в честь Дня Победы.