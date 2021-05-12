Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 12 мая

Москва, 12 мая. Российские врачи выявили 8217 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в 83 регионах страны. Более 14% пациентов не замечали у себя никаких симптомов заболевания. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,8 млн жителей России с начала 2020 года. Из них 4,4 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в январе 2021 года.